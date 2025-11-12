Один палец удалось сохранить на руке пострадавшего в Красногорске мальчика

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Пострадавшему от взрыва в Красногорске мальчику удалось сохранить один палец на руке. Об этом Москве 24 рассказала его мама.

"Он жив, этого достаточно. Один палец. Один палец есть теперь у него на руке", – сказала она.

Кроме того, по словам мамы ребенка, он до сих пор находится в тяжелом состоянии. С мальчиком будут работать реабилитологи и психологи. Медики постараются помочь максимально восстановить функцию руки.

Инцидент произошел 11 ноября. Ребенок возвращался с тренировки домой, когда обнаружил лежавшие рядом с детской площадкой деньги. После того как он наклонился, произошел взрыв.

В результате мальчик получил ранение руки и был срочно госпитализирован в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ребенок получит всю необходимую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия, детонация произошла из-за взрывного устройства. Его мощность составила около 10 граммов в тротиловом эквиваленте.

