Пострадавшего в Красногорске мальчика оперировали больше 6 часов

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Пострадавшего при взрыве в Красногорске ребенка оперировали 6,5 часа. Об этом рассказала директор ДНКЦ имени Рошаля Татьяна Шаповаленко в беседе с телеканалом "360".

Состояние ребенка стабилизировалось, и его перевели в обычную палату. Шаповаленко добавила, что пострадавший уже вполне способен общаться с врачами.

"Травма, конечно, тяжелая, особенно правой кисти. Там разрывы мягких тканей, к сожалению, отрыв нескольких пальцев. <…> Конечно, стресс тяжелейший", – уточнила она.

По ее словам, с мальчиком будут работать реабилитологи и психологи. Медики постараются помочь максимально восстановить функцию руки.

Мама мальчика, в свою очередь, рассказала, что он до сих пор находится в тяжелом состоянии. Об этом она сообщила в беседе с RT. Женщина добавила, что в данный момент находится с сыном.

Тренер по спортивному ориентированию Александр Коробов, у которого пострадавший занимался на протяжении двух лет, рассказал, что мальчик достаточно активный, обычно после тренировок возвращался домой один. Также в спортивной школе занимается его 16-летний брат. Тренер подчеркнул, что дети воспитываются в благополучной семье.

Об инциденте стало известно накануне. Сообщалось, что мальчик, который возвращался домой после тренировки, поднял с земли деньги, лежавшие на земле возле детской площадки. После того как он наклонился, произошел взрыв.

Возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете заявили, что в случившемся были установлены признаки покушения на убийство, совершенного общеопасным способом. Причиной взрыва стало взрывное устройство, мощность которого составила около 10 граммов в тротиловом эквиваленте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ребенок получит всю необходимую помощь. Он поблагодарил медиков за оперативность и профессионализм, а также пожелал мальчику скорейшего выздоровления и восстановления.

