Сийярто: слова Зеленского о поставках нефти из РФ – атака на суверенитет Венгрии

Фото: depositphotos/Baloncici

Если украинский президент Владимир Зеленский выполнит обещание добиться прекращения поставок российской нефти в Венгрию, то Будапешт сочтет это атакой на суверенитет. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире программы "Час правды".

"Это все же атаки на венгерский суверенитет в словесной форме, но если это будет иметь практические последствия, то это уже практическое нападение на венгерский суверенитет", – отметил дипломат.

Сийярто добавил, что Венгрия регулярно подвергается нападкам со стороны Евросоюза и Украины, поскольку они хотят втянуть Будапешт в конфликт. Однако Венгрия не станет в нем участвовать при действующих властях, подчеркнул министр.

После переговоров венгерского премьера Виктора Орбана и лидера США Дональда Трампа Венгрия получила от Штатов полное освобождение от санкций, которые препятствовали поставкам нефти и газа из России. Кроме того, Вашингтон полностью отменит санкции против строительства в Венгрии АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома".

Венгрия также планирует подать в Европейский суд на Евросоюз из-за решения отказаться от российского газа. По словам Орбана, Будапешт не принимает это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям.