Венгрия намерена подать в суд на ЕС из-за решения отказаться от газа РФ

Фото: depositphotos/63ru78

Венгрия планирует подать в Европейский суд на Евросоюз (ЕС) из-за решения отказаться от российского газа. Об этом рассказал премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Agence France-Presse.

"Мы не принимаем это очевидно незаконное решение, противоречащее европейским ценностям, которое было выбрано Брюсселем", – подчеркнул Орбан.

ЕС в октябре ввел 19-й пакет антироссийских санкций. Ограничения в том числе затрагивают транзакции в криптовалюте и нацелены на более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, был запрещен импорт сжиженного природного газа России с 2026–2027 годов.

Спустя время Орбан после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что страна получила от США полное освобождение от санкций, которые препятствовали поставкам нефти и газа из России.

Кроме того, Вашингтон полностью отменит санкции против строительства в Венгрии АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома".