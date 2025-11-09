РИА Новости: Венгрия имеет исключение из санкций в ЕС на российскую нефть

Фото: 123RF.com/lorenchik

Венгрия, получившая исключение из санкций США на российскую нефть, имеет такое же исключение в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК), передает РИА Новости.

"В рамках своих санкционных пакетов Еврокомиссия в 2022 году ввела запрет на импорт российской нефти за исключением Венгрии и Словакии, для которых действуют исключения из общего запрета ЕС на импорт российской нефти", – сказал собеседник агентства.

По его словам, целью исключений является обеспечение безопасности поставок для этих государств-членов.

При этом в ЕК не ответили, уведомляла ли Венгрия о желании получить в США исключение из санкций против российской нефти.

ЕС 23 октября ввел 19-й пакет антироссийских санкций. Ограничения в том числе затрагивают транзакции в криптовалюте и нацелены на более 100 танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, был запрещен импорт сжиженного природного газа России с 2026–2027 годов.

Спустя время венгерский премьер Виктор Орбан после переговоров с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что страна получила от США полное освобождение от санкций, которые препятствовали поставкам нефти и газа из России.

Кроме того, Вашингтон полностью отменит санкции против строительства в Венгрии АЭС "Пакш-2" по проекту "Росатома".