Сийярто заявил, что венгерский бизнес интересуется покупкой НПЗ "Лукойла" в Болгарии

Фото: ТАСС/AP/Valentina Petrova

Венгерские энергокомпании могут быть заинтересованы в переговорах о покупке НПЗ "Лукойла" в Болгарии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире программы "Час правды".

Он отметил, что США дали исключение из санкций для продажи зарубежных активов "Лукойла", включая болгарские. Если венгерским экономическим субъектам в энергетическом секторе потребуется поддержка, власти пойдут им навстречу, добавил Сийярто.

"Поскольку эффективное функционирование венгерских энергетических компаний, их усиление в регионе можно считать национальным экономическим интересом", – подчеркнул министр.

Кроме того, он "не станет скрывать", если речь пойдет о продаже дочерних предприятий "Лукойла" в Болгарии.

Минфин США добавил "Лукойл" и "Роснефть" в санкционный список, выдав лицензию на сворачивание операций сроком до 21 ноября, в конце октября. Вскоре стало известно, что "Лукойл" собирается продавать свои зарубежные активы.

В ноябре США одобрили лицензию, разрешающую проведение операций с находящимися под санкциями компаниями "Лукойл" и "Роснефть" в рамках проекта Карачаганакского нефтегазового месторождения в Казахстане.

