The Atlantic: президент Венесуэлы Мадуро готов уйти в отставку на определенных условиях

Фото: ТАСС/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов уйти в отставку, если США предоставят ему и его соратникам амнистию, отменят награду за его поимку и обеспечат комфортное изгнание. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источник, который ведет переговоры с представителями обоих государств.

"Если будет достаточно давления и если "на блюде будет достаточно сладостей", <...> в отношении Мадуро рассматриваются все возможные варианты", – уточнил собеседник СМИ.

О возможной отставке Мадуро издание пишет в контексте развертывания американских сил у берегов Венесуэлы в рамках борьбы с наркокартелями. Журналисты указали на то, что попытки объяснить применение военной силы наркоторговлей, несмотря на позицию США, "крайне неубедительны".

В статье говорится, что Венесуэла не играет важной роли в производстве наркотических веществ, хотя и позволяет наркокартелям использовать страну в качестве транзитного пункта.

"В условиях присутствия американской армады у берегов Венесуэлы Мадуро стоит перед выбором: остаться и страдать от возможных последствий или бежать", – пишет СМИ.

В свою очередь, США столкнулись с перспективой того, что американский лидер Дональд Трамп, критиковавший прошлые "вечные войны" своей страны и потративший большую часть 2025 года на прекращение крупных военных конфликтов, может начать еще одну войну "у себя дома", подчеркнуло издание.

Ранее Трамп публично обвинил Мадуро и его правительство в связях с наркокартелями. Белый дом рассматривает три возможных сценария проведения военных операций против Венесуэлы: нанесение ударов по военным объектам, отправку элитного подразделения "морских котиков" для захвата или убийства венесуэльского лидера, а также отправку силовиков для захвата местных инфраструктурных объектов.