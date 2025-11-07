Форма поиска по сайту

02:55

Политика

Сенат США отклонил резолюцию против военных мер в отношении Венесуэлы

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Американский сенат отклонил резолюцию, которая бы запретила использование президентом США Дональдом Трампом военных сил в отношении Венесуэлы без разрешения конгресса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сената.

За резолюцию выступили 49 сенаторов, однако против документа был отдан 51 голос. Предложение было вынесено представителями Демократической партии. Тем не менее отмену военных мер против Венесуэлы пытались поддержать и некоторые республиканцы.

Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявлял, что Вашингтон хочет сделать из страны колонию. Он полагает, что Штаты планируют устроить вторжение уже в этом году. Российский постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что США хотят сменить политический режим в государстве.

По данным СМИ, Штаты рассматривают три варианта проведения военных операций против Венесуэлы. Первый из них предусматривает удар по военным объектам, чтобы ослабить поддержку Мадуро со стороны армии, а второй – отправку элитного подразделения для захвата или убийства президента. Третий план якобы предполагает отправку военных для захвата местных объектов инфраструктуры.

Главное

