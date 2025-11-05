Мадуро утвердил план вооруженного сопротивления США

Фото: ТАСС/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил план вооруженной борьбы в случае американской агрессии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Единой социалистической партии Венесуэлы следует приступить к их (пунктов плана. – Прим. ред.) немедленному исполнению с разработкой оперативных планов для каждой улицы и каждого сообщества, чтобы весь наш народ – спокойно, сдержанно, но с твердостью и мужеством – находился на максимальном уровне готовности", – сказал политик.

Также Мадуро призвал укрепить обороноспособность государства, чтобы сделать Венесуэлу неприступной. Он подчеркнул, что США уже 12 недель угрожают республике и ведут психологическую войну.

В это же время генсек правящей партии страны, министр внутренних дел Диосдадо Кабельо подчеркнул, что "что-то серьезное" вряд ли произойдет. Тем не менее он призвал граждан быть готовыми к худшему.

Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявлял, что Вашингтон хочет сделать из страны колонию. Он полагает, что Штаты планируют устроить вторжение уже в этом году. Российский постпред при ООН Василий Небензя уточнял, что США хотят сменить политический режим в государстве.

По данным СМИ, власти Соединенных Штатов рассматривают три варианта проведения военных операций против Венесуэлы. Первый из них предусматривает удар по военным объектам, чтобы ослабить поддержку Мадуро со стороны армии, а второй – отправку элитного подразделения для захвата или убийства президента. Третий план якобы предполагает отправку военных для захвата аэропортов, нефтяных месторождений и прочих объектов инфраструктуры.