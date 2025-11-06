Трамп обвинил правительство Мадуро в связях с наркокартелями

Фото: ТАСС/AP/Ariana Cubillos

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично обвинил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство в связях с наркокартелями. Об этом он заявил на Американском бизнес-форуме.

"Мы взрываем террористов из картелей, связанных с режимом Мадуро в Венесуэле и других, речь не только о Венесуэле", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что США планируют подготовить плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле. В частности, на заброшенной свыше 20 лет назад военно-морской базе США Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико уже начались строительные работы.

Белый дом рассматривает три возможных сценария проведения военных операций против Венесуэлы: нанесение авиаударов по военным объектам, отправку элитного подразделения "морских котиков" для захвата или убийства Мадуро, а также отправку силовиков для захвата местных объектов инфраструктуры.

На фоне этих сообщений Мадуро утвердил план вооруженной борьбы в случае американской агрессии. Он также призвал укрепить обороноспособность государства, чтобы сделать Венесуэлу неприступной.