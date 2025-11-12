Новости мира: город Суао на Тайване затопило после сильных ливней

Город Суао на Тайване затопило после сильных ливней. Их принес тайфун "Фунг-Вонг". Из города, который уходит под воду, людей вывозят с помощью военной техники. Власти острова начали эвакуацию жителей прибрежных районов, когда получили предупреждение от синоптиков о приближающемся тайфуне. В безопасные районы вывезли почти 3,5 тысячи человек.

На северо-западе Китая выпало рекордное количество снега. Он идет непрерывно начиная с 5 ноября. Осадки не прекращаются, усугубляя ситуацию с завалами на трассах и улицах. Автомобили и крыши домов оказались под плотным слоем снега. Это привело к транспортному коллапсу. Пришлось перекрыть несколько трасс, в том числе полностью остановить движение поездов.

