12 ноября, 07:15

Происшествия

Новости мира: город Суао на Тайване затопило после сильных ливней

В Красногорске владельцы поврежденных при обрушении "Снежкома" машин получат выплаты

Автомобиль каршеринга перевернулся в Долгопрудном

Новости мира: турецкий военный самолет потерпел крушение в Грузии

Появились кадры момента ДТП с багги в подмосковном Тучкове

"Московский патруль": столичный пенсионер лишился квартиры из-за доверчивости

"Московский патруль": перекупщика культурных ценностей задержали в Подмосковье

"Московский патруль": полиция закрыла подпольный интим-салон в столичном ТЦ

"Московский патруль": конструкция бывшего горнолыжного комплекса обрушилась в Красногорске

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 ноября

Город Суао на Тайване затопило после сильных ливней. Их принес тайфун "Фунг-Вонг". Из города, который уходит под воду, людей вывозят с помощью военной техники. Власти острова начали эвакуацию жителей прибрежных районов, когда получили предупреждение от синоптиков о приближающемся тайфуне. В безопасные районы вывезли почти 3,5 тысячи человек.

На северо-западе Китая выпало рекордное количество снега. Он идет непрерывно начиная с 5 ноября. Осадки не прекращаются, усугубляя ситуацию с завалами на трассах и улицах. Автомобили и крыши домов оказались под плотным слоем снега. Это привело к транспортному коллапсу. Пришлось перекрыть несколько трасс, в том числе полностью остановить движение поездов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

