"Московский патруль": полицейские ликвидировали подпольный интим-салон в Химках

В подмосковных Химках полицейские обнаружили заведение, в котором под видом массажа оказывали интимные услуги. В ходе операции правоохранители обнаружили и изъяли у администратора денежные средства, полученные от посетителей салона за сервис.

Двое вероятных организаторов нелегального бизнеса стали фигурантами уголовного дела. Работающих девушек отпустили – за занятие проституцией они заплатят штраф. Подробнее – в программе "Московский патруль".

