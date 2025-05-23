Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские ликвидировали подпольный интим-салон в Химках

"Московский патруль": полицейские ликвидировали подпольный интим-салон в Химках

"Московский патруль": в Москве задержаны двое нетрезвых мужчин за избиение таксиста

"Московский патруль": таможенники изъяли у колумбийца спрятанные в цветах наркотики

"Московский патруль": в Москве задержали водителя за незаконное хранение оружия

Пожар произошел в ресторане на проспекте Маршала Жукова в Москве

Новости регионов: в Химках закрыли нелегальный массажный салон

В Москве завершено расследование дела о попытке отравления пирожками с ртутью

В центре Москвы мотоциклист столкнулся с двумя автомобилями

Пожар произошел в промышленной зоне в Котельниках

В Орловской области разбился военный вертолет Ми-8

В подмосковных Химках полицейские обнаружили заведение, в котором под видом массажа оказывали интимные услуги. В ходе операции правоохранители обнаружили и изъяли у администратора денежные средства, полученные от посетителей салона за сервис.

Двое вероятных организаторов нелегального бизнеса стали фигурантами уголовного дела. Работающих девушек отпустили – за занятие проституцией они заплатят штраф. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика