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10 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала трех подозреваемых в сутенерстве

"Московский патруль": полиция задержала трех подозреваемых в сутенерстве

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Полицейские задержали трех подозреваемых в сутенерстве из подмосковного Ногинска. Вероятными участниками группировки оказались трое родственников: мать, сын и невестка.

Полицейские составили административные протоколы в отношении женщин, которые занимались проституцией. Против предполагаемых организаторов возбудили уголовное дело. Они заключены под стражу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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