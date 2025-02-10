10 февраля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала трех подозреваемых в сутенерстве
Полицейские задержали трех подозреваемых в сутенерстве из подмосковного Ногинска. Вероятными участниками группировки оказались трое родственников: мать, сын и невестка.
Полицейские составили административные протоколы в отношении женщин, которые занимались проституцией. Против предполагаемых организаторов возбудили уголовное дело. Они заключены под стражу.
Подробнее – в программе "Московский патруль".