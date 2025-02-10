"Московский патруль": полиция задержала трех подозреваемых в сутенерстве

Полицейские задержали трех подозреваемых в сутенерстве из подмосковного Ногинска. Вероятными участниками группировки оказались трое родственников: мать, сын и невестка.

Полицейские составили административные протоколы в отношении женщин, которые занимались проституцией. Против предполагаемых организаторов возбудили уголовное дело. Они заключены под стражу.

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