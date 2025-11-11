В Москве пресекли деятельность 4 нелегальных пунктов приема металлолома

Фото: 123RF.com/semiglass

Сотрудники ГБУ "Московская безопасность" по ТиНАО выявили и пресекли деятельность четырех нелегальных пунктов приема металлолома, сообщила пресс-служба учреждения.

Незаконные объекты располагались в кварталах 161 и 163 Филимонковского района. Они работали без необходимой лицензии.

Кроме того, во время проверки специалисты обнаружили двух иностранцев, которые находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. После проверочных мероприятий составлено 6 административных протоколов.

"Московская безопасность" и взаимодействующие с нами службы продолжают проводить в округе комплексные профилактические мероприятия, направленные на борьбу с нелегальным бизнесом и нарушениями миграционного режима", – говорится в публикации.

Между тем сотрудники столичного управления ФНС проводят проверки скрытых доходов "неработающих" москвичей. Действия направлены в отношении трудоспособных, но официально безработных горожан, которые не отражают свои доходы для целей налогообложения. Этот вопрос будет находиться на постоянном контроле, уточнили в ведомстве.