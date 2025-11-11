11 ноября, 17:52Безопасность
В Москве пресекли деятельность 4 нелегальных пунктов приема металлолома
Фото: 123RF.com/semiglass
Сотрудники ГБУ "Московская безопасность" по ТиНАО выявили и пресекли деятельность четырех нелегальных пунктов приема металлолома, сообщила пресс-служба учреждения.
Незаконные объекты располагались в кварталах 161 и 163 Филимонковского района. Они работали без необходимой лицензии.
Кроме того, во время проверки специалисты обнаружили двух иностранцев, которые находились на территории России с нарушением миграционного законодательства. После проверочных мероприятий составлено 6 административных протоколов.
"Московская безопасность" и взаимодействующие с нами службы продолжают проводить в округе комплексные профилактические мероприятия, направленные на борьбу с нелегальным бизнесом и нарушениями миграционного режима", – говорится в публикации.
Между тем сотрудники столичного управления ФНС проводят проверки скрытых доходов "неработающих" москвичей. Действия направлены в отношении трудоспособных, но официально безработных горожан, которые не отражают свои доходы для целей налогообложения. Этот вопрос будет находиться на постоянном контроле, уточнили в ведомстве.
"Московский патруль": полицейские ликвидировали подпольный интим-салон в Химках