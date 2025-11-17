Трамп посоветовал желающим посмотреть на ЧМ-2026 уже сейчас подавать на визу США

Фото: whitehouse.gov

Американский президент Дональд Трамп порекомендовал тем, кто хочет посетить чемпионат мира по футболу в США в 2026 году, уже сейчас подавать на визу. Об этом политик заявил на заседании рабочей группы по подготовке к ЧМ-2026.

По словам Трампа, для жителей 80% стран мира ожидание по визе будет составлять в районе двух месяцев.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что билет на чемпионат мира по футболу не гарантирует получение визы, однако рассмотрение заявки будет ускоренным.

Глава США добавил, что поручил своей администрации сделать ЧМ-2026 беспрецедентно успешным событием.

"Думаю, он станет величайшим. И мы уже ставим рекорды по продажам билетов", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Ближайший ЧМ пройдет в США, Мексике и Канаде в период с 11 июня по 19 июля 2026 года. Ранее нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду заявил, что в последний раз в карьере сыграет за сборную Португалии на предстоящем чемпионате мира.

В Российском футбольном союзе заявляли, что РФ готова подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года. Заявление было сделано на фоне распространения опасений о том, что стадионы Италии не будут готовы принять турнир.