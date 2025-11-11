Футболист Криштиану Роналду заявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

Фото: Legion-Media.com/Бундин Александр

Нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду заявил, что в последний раз в карьере сыграет за сборную Португалии на чемпионате мира 2026 года. Его слова передает французская радиостанция RMC sport.

"Если честно, когда я говорю "скоро", это, вероятно, означает еще год или два", – отметил футболист, говоря об окончании своей карьеры.

Ближайший ЧМ пройдет в США, Мексике и Канаде в период с 11 июня по 19 июля 2026 года.

В июне этого года Роналду продлил контракт с "Аль-Наср". Теперь его соглашение действует до 2027-го. В этом же месяце футболист вместе со сборной Португалии стал двукратным чемпионом Лиги наций.

Португальская команда одержала победу над Испанией в финале турнира, проходившего в Мюнхене. Голами у сборной Португалии отметились защитник Нуну Мендеш и Роналду, а за испанскую команду забили полузащитники Мартин Субименди и Микель Оярсабаль.