24 сентября, 07:15

Общество

Пророк из ЮАР предсказал апокалипсис, о котором его предупредил Иисус

Южноафриканский пророк Джошуа Мхлакела предсказывал апокалипсис на 23 и 24 сентября. По его словам, о конце света его предупредил сам Иисус. Некоторые последователи даже продали имущество и собрали тревожные чемоданчики.

Религиоведы отмечают, что ожидание конца света характерно для многих религиозных традиций, а историки связывают подобные предсказания с кризисами и переломными моментами в обществе. Астрологи же уверены, что предсказать апокалипсис по звездам невозможно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

