Российские компании стали учитывать знак зодиака сотрудника при приеме на работу
Исследования показали, что около 10% компаний в России всегда учитывают знак зодиака сотрудника при найме, а еще 9% делают это для отдельных должностей.
Львы и Девы – фавориты рынка труда, а Рыбы и Близнецы часто оказываются в списке нежелательных.
Истории кандидатов подтверждают астрологи. Для некоторых компаний гороскоп становится своеобразной картой рисков. Руководители пытаются предугадать конфликты и повысить эффективность команды.
