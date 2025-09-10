Российские компании стали учитывать знак зодиака сотрудника при приеме на работу

Исследования показали, что около 10% компаний в России всегда учитывают знак зодиака сотрудника при найме, а еще 9% делают это для отдельных должностей.

Львы и Девы – фавориты рынка труда, а Рыбы и Близнецы часто оказываются в списке нежелательных.

Истории кандидатов подтверждают астрологи. Для некоторых компаний гороскоп становится своеобразной картой рисков. Руководители пытаются предугадать конфликты и повысить эффективность команды.

