10 сентября, 07:45

Общество

Российские компании стали учитывать знак зодиака сотрудника при приеме на работу

Российские компании стали учитывать знак зодиака сотрудника при приеме на работу

Исследования показали, что около 10% компаний в России всегда учитывают знак зодиака сотрудника при найме, а еще 9% делают это для отдельных должностей.

Львы и Девы – фавориты рынка труда, а Рыбы и Близнецы часто оказываются в списке нежелательных.

Истории кандидатов подтверждают астрологи. Для некоторых компаний гороскоп становится своеобразной картой рисков. Руководители пытаются предугадать конфликты и повысить эффективность команды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕгор БедуляДарья КрамароваАнастасия Тареева

