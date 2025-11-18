Трамп допустил удары по Мексике ради остановки наркотрафика

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп допустил нанесение ударов по территории Мексики и отправку военных США для остановки наркотрафика. Об этом он сообщил, выступая в Белом доме.

"Допускаю ли я удары по Мексике, чтобы остановить наркотрафик? Меня это устраивает", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Глава Белого дома не стал отвечать на вопрос, согласовал бы он возможные действия американских военных в Мексике с местными властями. Трамп подчеркнул, что не доволен Мексикой в вопросе борьбы с наркотрафиком.

Американский лидер также заявил, что с гордостью уничтожил бы фабрики по производству наркотиков в Колумбии.

"Лично я был бы горд сделать это. Я не говорю, что я это сделаю, но я был бы горд сделать это, потому что так мы спасем миллионы жизней", – подчеркнул он.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье) в Западном полушарии. Главная цель инициативы – ликвидировать наркотеррористов в Западном полушарии и обеспечить безопасность Штатов от наркотиков.

Спустя несколько дней военные США провели операцию по уничтожению судна, якобы перевозившего наркотики, в восточной части Тихого океана. Военнослужащие нанесли кинетический удар по судну, принадлежавшему "террористической организации". В результате удара погибли три человека.