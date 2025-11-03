График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 ноября, 14:11

Политика
Главная / Новости /

NBC: Администрация Трампа начала планирование миссии по борьбе с наркокартелями в Мексике

Администрация Трампа начала планирование миссии по борьбе с наркокартелями в Мексике – СМИ

Фото: whitehouse.gov

Администрация американского лидера Дональда Трампа приступила к разработке плана по борьбе с наркокартелями в Мексике. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновников.

В рамках миссии планируется отправка в Мексику военнослужащих США и сотрудников разведки.

В свою очередь, другие источники утверждают, что мероприятие будет предполагать проведение наземных операций.

Ранее Трамп заявлял, что Вооруженные силы США вскоре могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке. Трамп уточнял, что планирует пойти с таким предложением в американские сенат и конгресс.

При этом он уверен в отсутствии каких-либо проблем с согласованием. Также американский лидер пообещал убивать тех, кто привозит наркотики в страну.

Читайте также


политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика