AFP: Колумбия нанесла удар авиабомбами рядом с границей Венесуэлы

Фото: 123RF.com/sculder1909

Колумбия нанесла авиаудары рядом с границей Венесуэлы. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в Минобороны страны.

По предварительным данным, атака была нанесена по департаменту Араука в рамках борьбы колумбийского президента Густаво Петро с торговлей наркотиками. В результате погибли девять повстанцев.

Издание также напомнило, что на этой неделе Колумбия нанесла авиаудары в районе Амазонки. В результате погибли 19 членов диссидентской отколовшейся от Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) группировки.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон начал операцию против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear (Южное Копье).

Он добавил, что операция будет проходить под руководством объединенной оперативной группы Southern Spear и Южного командования ВС США. Американское руководство планирует уничтожить наркотеррористов в Западном полушарии и обеспечить безопасность Штатов от наркотиков.

