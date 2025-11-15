WP: Трамп вновь рассматривает силовой сценарий в отношении Венесуэлы

Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп провел новую серию консультаций по поводу возможных военных действий против Венесуэлы. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По информации издания, американский лидер провел переговоры с министром обороны страны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. В ходе встреч они обсуждали возможность потенциальных военных ударов по Венесуэле.

Отмечается, что вооруженные силы США готовы выполнить возможный приказ о начале атаки, однако Трамп пока не принял окончательного решения по этому вопросу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что американский авианосец Gerald Ford достигнет берегов Венесуэлы в ближайшие дни. По данным журналистов, глава Пентагона Пит Хегсет приказал направить авианосную группу в распоряжение Южного командования США в Центральной и Южной Америке в конце октября.