Глава Пентагона Хегсет: США при необходимости могут вступить в войну и победить

Фото: depositphotos/icholakov01

Глава Пентагона Пит Хегсет утверждает, что Соединенные Штаты в случае необходимости могут вступить в войну с имеющимися на сегодня ресурсами и при этом одержать победу. Об этом министр заявил в ходе мероприятия в Вашингтоне.

Вместе с тем Хегсет признал, что американские военные до сих пор пользуются устаревшими системами вооружения, которым уже несколько десятилетий.

"Чем быстрее мы сможем поставить современные системы вооружения, тем быстрее сможем вывести из эксплуатации устаревшие системы, отработавшие десятилетия", – цитирует главу Пентагона РИА Новости.

Министр подчеркнул, что военные США не могут десятилетиями ждать, когда появятся инструменты для сдерживания и ведения войн.

5 ноября США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой нагрузки. Запуск был частью регулярных проверок готовности и точности ракет Minuteman III, которые стоят на вооружении США более полувека.

Эксперты указали, что данная ракета является морально устаревшей. В частности, на ней нет современных систем преодоления, а также у нее большой разгонный участок. При этом Minuteman III предназначена для поражения целей на межконтинентальной дальности в 13 тысяч километров.