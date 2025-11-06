Эксперт Кнутов: МБР Minuteman III морально устарела

Фото: AP Photo/Senior Airman Daniel Brosam

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III, тестовый запуск которой провели США, морально устарела. Об этом Москве 24 рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

"На ней нет современных систем преодоления, большой разгонный участок. При этом она предназначена для поражения целей на межконтинентальной дальности в 13 тысяч километров", – сказал специалист.

Эксперт добавил, что ракета достаточно старая, шахтного базирования, хотя часто проходит обслуживание и модернизацию. В ней регулярно меняют топливо, также обновляют систему наведения и боевую часть.

"Она имеет либо одну боеголовку, либо три. Таким образом, американцами был проверен носитель ядерного оружия. Сейчас (президент США Дональд. – Прим. ред.) Трамп, по всей видимости, ставит задачу проверить боеголовки", – отметил Кнутов.

По словам эксперта, боеголовки из плутония являются пригодными для термоядерного взрыва, но со временем могут потерять мощность или даже не взорваться, поэтому требуют периодической проверки. Он добавил, что, хоть Трамп и решил провести реальные испытания, начиная с 1990 года это можно сделать при помощи суперкомпьютеров.

В конце октября Трамп поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия. Свое решение он объяснил как ответную меру на аналогичные действия со стороны России и Китая. Уже в ноябре США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боевой нагрузки.