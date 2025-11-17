Военные США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане

Фото: depositphotos/Lindasj2

Военнослужащие США провели операцию по уничтожению судна, якобы перевозившего наркотики, в восточной части Тихого океана. Об этом сообщила пресс-служба Южного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов.

В ведомстве заявили, что военные нанесли "смертоносный кинетический удар" по судну, принадлежавшему, как утверждается, "террористической организации". В результате удара погибли три человека.

Также отмечается, что операция была проведена по приказу главы Пентагона Пита Хегсета в рамках объявленной на прошлой неделе операции "Южное копье" (Southern Spear), направленной на борьбу с наркокартелями в Западном полушарии.

3 сентября американские вооруженные силы впервые нанесли удар по судну, которое, по их данным, перевозило наркотики. После чего президент США Дональд Трамп сообщил, что в результате этой операции были уничтожены одиннадцать членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

Уже в середине сентября был нанесен второй ракетный удар по морским судам, следовавшим из Венесуэлы. По словам Трампа, в ходе этой операции погибли трое членов наркокартеля.