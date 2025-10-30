Две собаки погибли после отравления неизвестным веществом в Путилкове. По словам местных жителей, на улице был разбросан белый порошок и приманки с фаршем или паштетом, которые вызывают мгновенное поражение внутренних органов у животных.

Хозяйка одной из погибших собак сообщила, что у питомца начались сильные судороги, внутреннее кровотечение и отказ органов, несмотря на экстренную помощь в ветклинике. Ветеринары предупредили, что при подозрении на отравление необходимо срочно обращаться за помощью, так как яд может быстро попасть в кровь.

