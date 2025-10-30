Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 13:15

Происшествия

Две собаки погибли после отравления неизвестным веществом в Путилкове

Две собаки погибли после отравления неизвестным веществом в Путилкове

Квартира загорелась в многоэтажке на улице Яворки в Москве

Мужчина пытался незаконно провезти 110 тыс долларов через аэропорт Шереметьево

Новости мира: Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры в южнокорейском Пусане

Автомобиль загорелся во дворе на улице Красного Маяка в Москве

Россияне на Кубе не обращались в посольство и генконсульство за помощью из-за урагана

Догхантеры появились в жилом комплексе в Путилкове

Фура с дровами загорелась в подмосковном селе Озерецкое

Посольство России осудило экстрадицию баскетболиста Касаткина в США

Новости мира: туристический лайнер загорелся на реке Нил в Египте

Две собаки погибли после отравления неизвестным веществом в Путилкове. По словам местных жителей, на улице был разбросан белый порошок и приманки с фаршем или паштетом, которые вызывают мгновенное поражение внутренних органов у животных.

Хозяйка одной из погибших собак сообщила, что у питомца начались сильные судороги, внутреннее кровотечение и отказ органов, несмотря на экстренную помощь в ветклинике. Ветеринары предупредили, что при подозрении на отравление необходимо срочно обращаться за помощью, так как яд может быстро попасть в кровь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияживотныевидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаРустам Шафиуллин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика