Новости мира: мощный пожар вспыхнул в аэропорту в Бангладеш

Мощный пожар вспыхнул в грузовом терминале аэропорта Дакке в Бангладеш, где хранятся импортные товары. Полеты временно приостановили. В тушении пожара задействовали гражданскую авиацию, пожарную службу, подразделения военно-воздушных и военно-морских сил.

Количество жертв после наводнения в Мексике выросло до 72 человек. Сильнейшие ливни привели к выходу рек из берегов, подтоплениям и оползням. Наибольшее число смертельных случаев зарегистрировано в восточных регионах страны.

Черногория собирается ввести визы для россиян. Это пообещал сделать президент, так как страна стремится вступить в Евросоюз. Визовые правила хотят привести в соответствие с европейскими.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.