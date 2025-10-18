Форма поиска по сайту

18 октября, 16:30

Происшествия

Новости мира: мощный пожар вспыхнул в аэропорту в Бангладеш

Пропавший 5 дней назад подросток в Лобне мог направиться к железной дороге

Отец пропавшего подростка в Лобне рассказал, где видели его сына последний раз

Уголовное дело по пропавшему 14-летнему зацеперу в Лобне передали в полицию

Новости мира: количество жертв после наводнений в Мексике выросло до 72 человек

Волонтеры приостановили поиски 14-летнего зацепера в подмосковной Лобне

Уголовное дело возбудили после исчезновения 14-летнего зацепера в Лобне

Несколько автомобилей столкнулись на 78-м км МКАД

Московская школьница передела мошенникам более 1 млн рублей

Сильнейшие ливни вызвали наводнения в Испании

Мощный пожар вспыхнул в грузовом терминале аэропорта Дакке в Бангладеш, где хранятся импортные товары. Полеты временно приостановили. В тушении пожара задействовали гражданскую авиацию, пожарную службу, подразделения военно-воздушных и военно-морских сил.

Количество жертв после наводнения в Мексике выросло до 72 человек. Сильнейшие ливни привели к выходу рек из берегов, подтоплениям и оползням. Наибольшее число смертельных случаев зарегистрировано в восточных регионах страны.

Черногория собирается ввести визы для россиян. Это пообещал сделать президент, так как страна стремится вступить в Евросоюз. Визовые правила хотят привести в соответствие с европейскими.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

