22 ноября, 09:15Происшествия
Эвакуированных с затопленного моста российских туристов во Вьетнаме заселили в гостиницу
Эвакуированных с затопленного моста российских туристов во Вьетнаме заселили в гостиницу. Их автобус более суток был заблокирован бурными потоками воды на мосту в провинции Даклак.
У путешественников заканчивались продукты и вода. Спасатели вовремя эвакуировали туристов. В ближайшее время во Вьетнаме паводковая ситуация остается очень сложной.
