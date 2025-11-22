Эвакуированных с затопленного моста российских туристов во Вьетнаме заселили в гостиницу. Их автобус более суток был заблокирован бурными потоками воды на мосту в провинции Даклак.

У путешественников заканчивались продукты и вода. Спасатели вовремя эвакуировали туристов. В ближайшее время во Вьетнаме паводковая ситуация остается очень сложной.

