20 ноября, 12:08

Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии

Фото: depositphotos/vchalup2

В индонезийском регионе Серам зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии.

Сейсмособытие произошло в 14:59 (09:59 по московскому времени. – Прим. ред.) на глубине 119 километров.

Данные о жертвах или ущербе не приводятся. Угроза цунами отсутствует.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло около побережья северных Курил. Эпицентр толчков зарегистрирован в 127 километрах к югу от Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг при этом залегал на глубине 43 километров.

Кроме того, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в горных районах Гиндукуша Афганистана. Эпицентр располагался в 35 километрах от уезда Хольм северной провинции Саманган на глубине 10 километров.

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана

происшествияза рубежом

