Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у северных Курил

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло около побережья северных Курил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову.

Эпицентр толчков зарегистрирован в 127 километрах к югу от Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг при этом залегал на глубине 43 километров.

Подземные толчки силой 3–4 балла могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревога цунами в регионе не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 6,3 произошло в горных районах Гиндукуша Афганистана. Эпицентр располагался в 35 километрах от уезда Хольм северной провинции Саманган на глубине 10 километров.

По данным местного Минздрава, в результате толчков погибли более 20 человек, еще 320 получили ранения. Землетрясение также вызвало обвалы в перевале и ущелье Ташкурган, которые располагаются между провинциями Балх и Саманган.