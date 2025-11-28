В Щербинке испытывают элементы тормозной системы поезда для ВСМ

Элементы тормозной системы для высокоскоростного российского поезда испытывают на специальном оборудовании в московской Щербинке. Тестирование проводится с имитацией скорости движения состава до 450 километров в час.

Одновременно можно создавать ветровую нагрузку до 30 метров в секунду и изменять температуру окружающей среды. Помимо этого, проходят испытания составных частей путей для высокоскоростной магистрали Москва – Петербург.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

