Мэр Москвы: центр со скалодромом появится в Новогирееве в рамках КРТ

Современный городской квартал для программы реновации появится в Новогирееве между путями МЦД-4 и Перовской улицей. Как сообщил Сергей Собянин в своем блоге, там расположатся деловые и общественные объекты, включая центр со скалодромом.

Новые кварталы появятся в Строгине, Ростокине и Головинском. Всего в Москве одобрены 150 проектов комплексного развития территорий, которые предусматривают строительство более 30 миллионов квадратных метров недвижимости и создание 350 тысяч рабочих мест.

