"Новости дня": новый маршрут свяжет Северное Тушино с Долгопрудным до конца года

До конца года из Северного Тушина в Долгопрудный запустят новый автобусный маршрут № 1472. Он будет курсировать между станцией метро "Сходненская" и станцией МЦД-1 Долгопрудная с заездом в Химки. Протяженность маршрута составит 20 километров с 29 остановками.

Всего в декабре между Москвой и ближайшими пригородами откроют еще 12 автобусных маршрутов, которые свяжут станции метро у МКАД с Долгопрудным, Одинцовом, Химками и Красногорском. Для перевозок используют почти 100 современных низкопольных автобусов, оснащенных климат-контролем, USB-зарядками и информационными панелями.

Подробнее – в программе "Новости дня".