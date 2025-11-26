Форма поиска по сайту

26 ноября, 17:07

Транспорт
Автоэксперт Васильев: повышение транспортного налога не сильно скажется на россиянах

Автоэксперт рассказал, как увеличение транспортного налога скажется на россиянах

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Увеличение транспортного налога в ряде регионов не сильно скажется на финансовом положении россиян, заявил радио КП автоэксперт Егор Васильев.

Налог планируется повысить в Московской, Липецкой, Новосибирской, Волгоградской, Рязанской, Ростовской, Калининградской и Оренбургской областях, а также в Красноярском крае. В среднем сбор вырастет на 4–5 рублей за лошадиную силу. Однако такое решение отразится на рынке подержанных автомобилей.

"Мне кажется, что это не самое хорошее решение, особенно в текущей ситуации, когда у нас автомобильный бизнес и так испытывает большое количество проблем: падают продажи, и вместо того, чтобы как-то стимулировать, мы начинаем опять пытаться все это зарегулировать, ввести какие-то дополнительные финансовые отягощения", – пояснил эксперт.

По его мнению, государство получит не очень много денег от повышения транспортного налога.

Ранее сообщалось, что правительство прорабатывает вопрос освобождения автомобилей на газе от утилизационного сбора. В Минэнерго поддержали введение льгот для этого вида транспорта и уточнили, что в обновленной Энергетической стратегии России имеются амбициозные цели по повышению потребления метана в качестве топлива.

В Госдуме предложили поменять правила расчета транспортного налога

