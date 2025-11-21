Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:57

Транспорт
Главная / Новости /

"Известия": власти РФ могут отменить утильсбор для автомобилей на газе

В России могут отменить утильсбор для автомобилей на газе

Фото: depositphotos/Stocksolutions

Правительство прорабатывает вопрос освобождения газомоторного транспорта от утильсбора. Соответствующая мера указана в проекте Плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года, сообщает газета "Известия".

В Минэнерго сообщили, что всецело поддерживают установление льгот для данного вида транспорта. В обновленной Энергетической стратегии РФ имеются довольно амбициозные цели по повышению потребления метана в качестве топлива, добавили в ведомстве.

На сегодняшний день на межведомственном уровне проходит согласование проекта плана мероприятий по реализации стратегии. В нем есть меры допподдержки автомобилей на газе как на федеральном, так и региональном уровнях, подчеркнули в Минэнерго.

Новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей вступят в силу 1 декабря 2025 года. Теперь базовая ставка утильсбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

При этом для граждан, которые ввозят в страну машины с мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования, сохранятся льготные коэффициенты.

В Минпромторге подчеркивали, что обновление правил расчета утильсбора позволит привлечь дополнительные средства для поддержки продаж машин.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в РФ достигла около 3,5 млн руб

Читайте также


транспортавто

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика