"Известия": власти РФ могут отменить утильсбор для автомобилей на газе

Фото: depositphotos/Stocksolutions

Правительство прорабатывает вопрос освобождения газомоторного транспорта от утильсбора. Соответствующая мера указана в проекте Плана реализации Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года, сообщает газета "Известия".

В Минэнерго сообщили, что всецело поддерживают установление льгот для данного вида транспорта. В обновленной Энергетической стратегии РФ имеются довольно амбициозные цели по повышению потребления метана в качестве топлива, добавили в ведомстве.

На сегодняшний день на межведомственном уровне проходит согласование проекта плана мероприятий по реализации стратегии. В нем есть меры допподдержки автомобилей на газе как на федеральном, так и региональном уровнях, подчеркнули в Минэнерго.

Новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей вступят в силу 1 декабря 2025 года. Теперь базовая ставка утильсбора будет зависеть от типа и объема двигателя, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

При этом для граждан, которые ввозят в страну машины с мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования, сохранятся льготные коэффициенты.

В Минпромторге подчеркивали, что обновление правил расчета утильсбора позволит привлечь дополнительные средства для поддержки продаж машин.