Автомобиль загорелся в районе станции МЦК Дубровка на ТТК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль загорелся в районе станции Московского центрального кольца (МЦК) Дубровка на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия задействованы оперативные службы города. Обстоятельства ЧП и сведения о пострадавших выясняются.

При этом движение в районе случившегося затруднено на 3,5 километра. В связи с этим транспортное ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.

Ранее восемь машин воспламенились во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре. Через некоторое время пожарным удалось потушить огонь, который распространился на 40 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

Причиной ЧП могло стать короткое замыкание электропроводки в одном из автомобилей. В столичном главке МВД уточнили, что первой воспламенилась машина Ford.