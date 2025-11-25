Эксперт Соколов призвал "отдать" тротуары пешеходам, запретив там движение курьеров

В Госдуме предложили запретить курьерскому транспорту с сиденьями и электромоторами передвигаться по пешеходным зонам. Подробнее о предложении и его возможных последствиях – в материале Москвы 24.
Пешеходная безопасность или нужды курьеров?
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев потребовал срочно урегулировать вопрос эксплуатации мопедов курьерами. По данным СПЧ, за три дня в Москве произошло три случая наезда курьеров на пешеходов.
В своем письме вице-премьеру РФ Виталию Савельеву Фадеев предложил несколько мер, направленных на наведение порядка в сфере курьерских перевозок.
Кроме того, в документе уделено внимание необходимости отмены термина "электровелосипед" в правилах дорожного движения (ПДД). Предлагается сохранить определение "велосипед" только для транспортных средств, приводимых в движение мускульной энергией.
Для управления техникой с мотором, по мнению Фадеева, нужно требовать наличие водительского удостоверения категории "А" или "М", а также государственных регистрационных знаков.
При этом первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев отметил, что сервисы доставки демонстрируют готовность к конструктивному диалогу и уже разрабатывают специализированные ТС с ограничением скорости до 25 км/ч. Более того, на таких мопедах автоматически отслеживаются маршрут и манера вождения курьера. Такие меры могут помочь в вопросе достижения компромисса для всех участников дорожного движения.
"Снизить существующий хаос"
По мнению председателя межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимира Соколова, тротуары действительно должны использоваться только пешеходами.
"Сегодня они перегружены другими участниками движения, в том числе велосипедистами, пользователями СИМ, а в будущем – и беспилотными курьерскими роботами. И в таком случае создать безопасные условия на тротуарах невозможно", – подчеркнул он.
В связи с этим эксперт поддержал идею допуска к управлению электротранспортом только тех, у кого есть водительские права. При этом, по мнению Соколова, они могут быть любой категории.
Еще одной проблемой, по мнению эксперта, являются существующие велодорожки, которые не подходят для использования электросамокатов и электровелосипедов.
"Скорости электросамокатов (до 25 км/ч) и электровелосипедов (могут развивать до 80 км/ч) несовместимы с обычными велосипедами (10–15 км/ч). Для таких ТС нужны выделенные полосы на дорогах, которые будут отделены от пешеходов и велосипедистов", – уверен эксперт.
В то же время, по мнению научного руководителя Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, однозначного решения проблемы сейчас нет. С одной стороны, движение вышеупомянутых транспортных средств на тротуарах создает опасность для пешеходов, особенно пожилых, но с другой – их использование на дорогах может повысить аварийность.
Блинкин также согласился, что предложения о перемещении такого электротранспорта на велосипедные дорожки или на край проезжей части технически некорректны.
"Динамика электрического транспорта и велосипеда совершенно разная, а велодорожки и так обладают ограниченной пропускной способностью", – добавил эксперт.
В свою очередь,вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр отметил, что вопрос урегулирования проблемы сейчас активно прорабатывается, в том числе на уровне Совета Федерации. По его словам, ключевая идея – в введении четкой классификации средств индивидуальной мобильности по мощности.
Особое внимание, по словам эксперта, следует уделить сезонности. Использование двухколесного транспорта в зимний период может быть крайне опасно, поскольку он не предназначен для движения по снегу, льду и холодному асфальту.
"Низкая устойчивость создает угрозу как для самих курьеров, так и для пешеходов. Поэтому в регионах с холодным климатом, в отличие от южных, логично вводить сезонные ограничения, переходя в холодное время года на пеший режим или четырехколесный транспорт", – уточнил Хайцеэр.
Кроме того, он призвал пересмотреть подход к самой курьерской работе.
"Изначально она задумывалась как временная подработка, а не как высокооплачиваемая профессия, конкурирующая с квалифицированным трудом. И нам как потребителям также стоит пересмотреть привычки. Нужно ослабить требования к скорости доставки, понимая, что безопасность всех участников движения важнее сиюминутного получения заказа", – добавил вице-президент НАС.
Работа курьерских служб должна быть встроена в городскую среду комфортным и безопасным для всех образом, с учетом местной специфики – например, там, где тротуары слишком узки, как в исторических центрах городов, движение такого транспорта может быть полностью запрещено, заключил эксперт.