Эксперт Соколов призвал "отдать" тротуары пешеходам, запретив там движение курьеров

В Госдуме предложили запретить курьерскому транспорту с сиденьями и электромоторами передвигаться по пешеходным зонам. Подробнее о предложении и его возможных последствиях – в материале Москвы 24.

Пешеходная безопасность или нужды курьеров?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев потребовал срочно урегулировать вопрос эксплуатации мопедов курьерами. По данным СПЧ, за три дня в Москве произошло три случая наезда курьеров на пешеходов.

В своем письме вице-премьеру РФ Виталию Савельеву Фадеев предложил несколько мер, направленных на наведение порядка в сфере курьерских перевозок.





Валерий Фадеев глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Если транспортное средство имеет сиденье и мотор, то оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл. Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено.

Кроме того, в документе уделено внимание необходимости отмены термина "электровелосипед" в правилах дорожного движения (ПДД). Предлагается сохранить определение "велосипед" только для транспортных средств, приводимых в движение мускульной энергией.

Для управления техникой с мотором, по мнению Фадеева, нужно требовать наличие водительского удостоверения категории "А" или "М", а также государственных регистрационных знаков.

При этом первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев отметил, что сервисы доставки демонстрируют готовность к конструктивному диалогу и уже разрабатывают специализированные ТС с ограничением скорости до 25 км/ч. Более того, на таких мопедах автоматически отслеживаются маршрут и манера вождения курьера. Такие меры могут помочь в вопросе достижения компромисса для всех участников дорожного движения.

"Снизить существующий хаос"

Фото: ТАСС/Олег Волков

По мнению председателя межрегионального общественного движения "Союз пешеходов" Владимира Соколова, тротуары действительно должны использоваться только пешеходами.

"Сегодня они перегружены другими участниками движения, в том числе велосипедистами, пользователями СИМ, а в будущем – и беспилотными курьерскими роботами. И в таком случае создать безопасные условия на тротуарах невозможно", – подчеркнул он.

В связи с этим эксперт поддержал идею допуска к управлению электротранспортом только тех, у кого есть водительские права. При этом, по мнению Соколова, они могут быть любой категории.

Еще одной проблемой, по мнению эксперта, являются существующие велодорожки, которые не подходят для использования электросамокатов и электровелосипедов.

"Скорости электросамокатов (до 25 км/ч) и электровелосипедов (могут развивать до 80 км/ч) несовместимы с обычными велосипедами (10–15 км/ч). Для таких ТС нужны выделенные полосы на дорогах, которые будут отделены от пешеходов и велосипедистов", – уверен эксперт.

В то же время, по мнению научного руководителя Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, однозначного решения проблемы сейчас нет. С одной стороны, движение вышеупомянутых транспортных средств на тротуарах создает опасность для пешеходов, особенно пожилых, но с другой – их использование на дорогах может повысить аварийность.





Михаил Блинкин научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ При этом данные средства прочно вошли в быт и стали частью торговли и привычек жителей, что осложняет любые запретительные меры. Хотя в мире существуют разные подходы к регулированию этого вопроса. Например, в некоторых странах такие электрические средства считаются предметом отдыха и развлечения, а не городской мобильности, и их использование разрешено только в специально отведенных зонах: парках и стадионах. Однако в условиях Москвы, где люди привыкли к услугам доставки, подобное решение кажется трудновыполнимым.

Блинкин также согласился, что предложения о перемещении такого электротранспорта на велосипедные дорожки или на край проезжей части технически некорректны.

"Динамика электрического транспорта и велосипеда совершенно разная, а велодорожки и так обладают ограниченной пропускной способностью", – добавил эксперт.

В свою очередь,вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр отметил, что вопрос урегулирования проблемы сейчас активно прорабатывается, в том числе на уровне Совета Федерации. По его словам, ключевая идея – в введении четкой классификации средств индивидуальной мобильности по мощности.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Для этого их необходимо сертифицировать, оснастить государственными номерными знаками, а для управления потребуются водительские права соответствующей категории. Это позволит разделить потоки, что систематизирует движение и снизит существующий хаос.

Особое внимание, по словам эксперта, следует уделить сезонности. Использование двухколесного транспорта в зимний период может быть крайне опасно, поскольку он не предназначен для движения по снегу, льду и холодному асфальту.

"Низкая устойчивость создает угрозу как для самих курьеров, так и для пешеходов. Поэтому в регионах с холодным климатом, в отличие от южных, логично вводить сезонные ограничения, переходя в холодное время года на пеший режим или четырехколесный транспорт", – уточнил Хайцеэр.

Кроме того, он призвал пересмотреть подход к самой курьерской работе.

"Изначально она задумывалась как временная подработка, а не как высокооплачиваемая профессия, конкурирующая с квалифицированным трудом. И нам как потребителям также стоит пересмотреть привычки. Нужно ослабить требования к скорости доставки, понимая, что безопасность всех участников движения важнее сиюминутного получения заказа", – добавил вице-президент НАС.

Работа курьерских служб должна быть встроена в городскую среду комфортным и безопасным для всех образом, с учетом местной специфики – например, там, где тротуары слишком узки, как в исторических центрах городов, движение такого транспорта может быть полностью запрещено, заключил эксперт.