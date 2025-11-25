Автоэксперт Хайцеэр: в России необходимо пересмотреть подход к работе курьеров

Фото: depositphotos/belchonock

В России необходимо пересмотреть подход к курьерской работе. Изначально она задумывалась как временная подработка, а не высокооплачиваемая профессия, заявил Москве 24 вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

"Важно выстроить градацию, где труд высококвалифицированных специалистов будет справедливо цениться выше. И нам, как потребителям, также стоит пересмотреть привычки. Нужно ослабить требования к скорости доставки, понимая, что безопасность всех участников движения важнее сиюминутного получения заказа", – пояснил специалист.

По словам эксперта, работа курьерских служб должна быть встроена в городскую среду комфортным и безопасным для всех образом, с учетом местной специфики – там, где узкие тротуары, как в исторических центрах городов, движение такого транспорта можно запретить.

"Проблема регулирования движения курьерского электротранспорта на пешеходных дорожках действительно активно обсуждается. Речь идет не о полном запрете, а о системном решении, которое сейчас прорабатывается, в том числе на уровне Совета Федерации", – уточнил Хайцеэр.

Ключевая идея заключается в том, чтобы ввести четкую классификацию средств индивидуальной мобильности (СИМ) по мощности. Для этого нужно их сертифицировать и оснастить госномерами, а для управления ими ввести обязательное наличие водительских прав соответствующей категории.

"Это позволит разделить потоки, что систематизирует движение и снизит существующий хаос", – подчеркнул автоэксперт.

При этом он считает, что особое внимание следует уделить сезонности. Например, двухколесный транспорт опасно использовать зимой, так как он не предназначен для движения по снегу, льду и холодному асфальту.

"Его низкая устойчивость создает угрозу как для самих курьеров, так и для пешеходов. Поэтому в регионах с холодным климатом, в отличие от южных, логично вводить сезонные ограничения, переходя в холодное время года на пеший режим или четырехколесный транспорт", – добавил вице-президент НАС.

Ранее в Госдуме предложили установить контроль со стороны сервисов доставки за маршрутом и скоростью их электровелосипедов для решения проблемы хаотичной езды курьеров. Применение подобных разработок поможет снизить аварийность на дорогах и повысить дисциплинированность водителей, а также это станет компромиссным решением для всех сторон.