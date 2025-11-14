Форма поиска по сайту

14 ноября, 22:30

Транспорт

За летний сезон навигации по Москве-реке перевезли 3,8 млн пассажиров

В Москве завершился летний сезон речной навигации, в течение которого перевезли рекордные 3,8 миллиона пассажиров, что на 10% больше, чем в прошлом году. Церемония закрытия с опусканием флага прошла на Северном речном вокзале с участием курсантов и артистов.

За сезон 110 теплоходов 20 операторов совершали рейсы в 37 регионов страны, включая популярные маршруты по Золотому кольцу и Волге. Зимой продолжат работу 29 круглогодичных электросудов, а в следующем году флот пополнится 10 новыми судами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортгородвидеоАнастасия ТарееваДарья Крамарова

