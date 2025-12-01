Форма поиска по сайту

01 декабря, 15:39

Мэр Москвы

Собянин дал старт проходке нового тоннеля Бирюлевской линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Дан старт проходке левого тоннеля Бирюлевской линии метро от станции "Остров Мечты" до "Кленового бульвара". Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в MAX.

Как отметил мэр, тоннелепроходческий комплекс "Эсмина" должен будет пройти 1,68 километра на глубине 29 метров. Строительство правого тоннеля, который ведет комплекс "Елена", началось летом этого года. Работы в обоих тоннелях должны завершиться в 2026 году.

Собянин добавил, что строительство станций "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" идет по графику.

По словам градоначальника, благодаря Бирюлевской линии метро улучшится транспортное сообщение районов юга столицы, в которых проживает более миллиона человек. Она будет проходить от ЗИЛа до Бирюлева Восточного и Западного, где метро появится впервые. Жители этих районов смогут добираться до центра города на 30 минут быстрее.

Ожидается, что после открытия движения снизится нагрузка на Большую кольцевую, Замоскворецкую и Серпуховско-Тимирязевскую линии. Бирюлевская будет седьмой линией метро, построенной в столице с 2014 года.

Ожидается, что к 2030 году в столичном метро появится еще 13 пересадок и 3 вестибюля. Благодаря новшествам сократится длительность поездок, будут разгружены дороги. До всех станций планируется организовать маршруты наземного транспорта.

"Новости дня": станцию "ЗИЛ" столичного метро оформят в стиле промышленной эстетики

