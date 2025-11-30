Форма поиска по сайту

30 ноября, 13:37

Транспорт

В столичном метро началась обкатка нового состава "Москва-2026"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Московском метрополитене началась обкатка нового поезда "Москва-2026", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что тестирование систем самого современного российского состава проходило на заводе производителя и в электродепо. На данный момент обкатка проводится без пассажиров – это необходимая мера для проверки его работы. После этого поезд сможет полноценно работать на линии.

Обкатка проводится в два этапа. На первом ему необходимо проехать 15 километров, на втором – 300 километров. В это время специалисты анализируют множество параметров: плавность хода по рельсам, надежность и безопасность работы на линии, вибрация и освещение в салоне, длина тормозного пути.

Также будут проводиться испытания новых элементов. Любые обнаруженные неполадки будут оперативно устранены, после чего проверку начнут заново.

"Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о закупке 40 дополнительных вагонов, которые уже в этом году выйдут на одну из самых востребованных линий столичного метро – Замоскворецкую. Составы "Москва-2026" – самые современные российские поезда, изготовленные из отечественных комплектующих", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, на Замоскворецкой линии уже свыше 50% подвижного состава – нового поколения.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о закупке более 700 вагонов "Москва-2026" в 2026–2027 годах в начале октября. Сначала они появятся на Троицкой и Замоскворецкой линиях метро, позже смогут выйти и на другие линии.

Составы будут обслуживать по контракту жизненного цикла – в течение 30 лет компания-производитель будет полностью отвечать за техническое состояние поездов и их готовность к выходу на линию.

