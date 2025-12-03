Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 декабря, 11:26

Транспорт

Обновленный поезд "Буревестник" представили на Ярославском вокзале

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Обновленный поезд "Буревестник", который с 3 декабря вышел на линию Москва – Нижний Новгород, презентовали на Ярославском вокзале, передает Агентства "Москва".

На маршруте ежедневно будут работать три пары поездов. Из Москвы составы отправятся в 10:05, 13:45 и 20:15, из Нижнего Новгорода – в 07:20, 15:29 и 18:57. Утренний поезд из столицы будет отбывать с Ярославского вокзала, а дневной и вечерний – с Восточного.

В обратном направлении утренний и дневной составы прибудут на Восточный вокзал Москвы, вечерний – на Ярославский. В зависимости от времени "Буревестник" остановится во Владимире, Коврове или Дзержинске. Время пути займет около четырех часов.

Уточняется, что обновленный поезд получил узнаваемую фирменную ливрею и новый интерьер. В поезде представлены современные двухэтажные вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный вагон, СВ и вагон-бистро.

В улучшенных составах предусмотрено отдельное купе со спальным местом и монитором. Все вагоны оснащены экологически чистыми туалетами, климат-контролем, системами безопасности, мультимедийным оборудованием, а также розетками, USB- и Type-C-портами для зарядки гаджетов.

Ранее началась обкатка нового поезда "Москва-2026" в московском метро. До этого тестирование проходило на заводе и в электродепо, сейчас состав проверяют без пассажиров. Обкатка включает пробег на 15 и 300 километров. Специалисты оценивают плавность хода, безопасность, вибрацию, освещение и тормозной путь.

