03 декабря, 11:37

Политика
"Ъ": кабмин может отказаться от строительства Северо-Сибирской ж/д из-за ее стоимости

Кабмин может отказаться от строительства Северо-Сибирской ж/д из-за ее стоимости – СМИ

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Правительство России рассматривает возможность отказа от строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали из-за ее стоимости в 50 триллионов рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Отмечается, что вице-премьер Виталий Савельев направил Владимиру Путину письмо, в котором сообщил о нецелесообразности строительства участков дороги от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до китайского Урумчи. Это объяснялось стоимостью работ, подчеркнул источник издания.

Журналисты также пояснили, что цена проекта обуславливается сложными геологическими условиями на фоне сокращающейся инвестиционной программы РЖД, которая в 2026 году не превысит 1 триллиона рублей.

Осенью 2023 года Путин поручил правительству совместно с властями Кемеровской области, Российской академией наук (РАН) и РЖД рассмотреть возможность строительства данной магистрали. Согласно первоначальным оценкам, стоимость проекта составляла 8 триллионов рублей. Эксперты прогнозировали, что он окупится в течение 20 лет при годовом грузопотоке в 115 миллионов тонн, учитывая, что около 50 миллионов тонн составляет уголь.

Ранее сообщалось, что РЖД намереваются начать применять биометрию для посадки пассажиров на поезда. Предполагается, что эти меры начнут действовать в ближайшее время.

