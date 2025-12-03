Форма поиска по сайту

03 декабря, 19:11

Мэр Москвы

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро запустят в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов на первом участке Рублево-Архангельской линии метро будет запущено в 2026 году. Об этом Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала Москва 24.

"Я думаю, еще какое-то время будет закрыт, но в течение следующего года, надеюсь, мы восстановим движение по этим двух станциям ("Деловой центр" и "Шелепиха". – Прим. ред.)", – заявил мэр.

Подключайтесь к трансляции интервью Сергея Собянина эксклюзивно в "VK Видео".

В конце октября Собянин сообщал о завершении очередного этапа строительства Рублево-Архангельской линии метро. В частности, была проведена работа по переборке тоннелей на участке между "Шелепихой" и "Звенигородской".

По словам мэра, это нужно для включения в новый радиус станций "Шелепиха" и "Деловой центр", которые входят в состав Большой кольцевой линии (БКЛ). В дальнейшем специалистам предстоит соединить инженерные сети и включить оборудование в автоматическую систему управления метро. Все работы будут завершены осенью 2026 года.

В результате протяженность Рублево-Архангельской линии составит примерно 28 километров – от делового центра "Москва-Сити" до Красногорска. На ней будет 12 станций и пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), а также на Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

Тоннели расширили на участке строящейся Рублево-Архангельской линии метро в Москве

мэр Москвытранспортгород

