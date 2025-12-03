Машина скорой помощи не смогла подъехать к ЖК в Видном из-за хаотичной парковки

В подмосковном Видном машина скорой помощи не смогла подъехать к новому жилому комплексу из-за отсутствия парковочных мест и хаотично оставленных автомобилей. По словам жильцов, машины ставят на проезжей части, тротуарах и газонах, из-за чего проезд в часы пик часто перекрыт.

Новый ЖК уже заселен, но инфраструктура не рассчитана на количество автомобилей. Местные жалуются, что выехать утром или заехать вечером бывает невозможно. Некоторые даже рассматривают продажу квартир из-за транспортных проблем.

