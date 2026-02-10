Россияне рассказали, что видят идеальным начальником мужчину или женщину 45–54 лет

Фото: 123RF.com/gorgev

Идеальным начальником, по мнению половины опрошенных россиян, является мужчина или женщина в возрасте 45–54 лет в браке и с детьми. Это следует из результатов исследования одного из HR-холдингов, с которым ознакомилась "Газета.ру".

Всего в опросе приняли участие свыше 1,5 тысячи человек. 34% из них отметили, что потенциальный руководитель должен работать в своей сфере от 7–10 лет. Для 43% опрошенных также важны стиль и опрятность.

Одним из основных качеств лидера 32% россиян назвали умение мотивировать сотрудников, 21% – стратегическое мышление, 16% – ответственность, 15% – эмпатию. При этом наименее популярными чертами стали смелость и решительность. Так ответили только 3% респондентов.

Среди признаков грамотного руководства 66% опрошенных выделили хорошее настроение в команде и психологическое состояние сотрудников, 63% – удовлетворенность зарплатой, 61% – возможность обсуждения проблем и обратной связи, 55% – профессиональный рост работников, 51% – отсутствие ссор в коллективе.

У 56% граждан доверие вызывают строгие, но поддерживающие руководители, у 20% – вдохновляющие и харизматичные, у 15% – расчетливые и рациональные.

65% респондентов не хотят, чтобы начальник манипулировал. 57% назвали основным недостатком руководителя неумение признавать ошибки и перекладывание ответственности на других, 54% – пассивную агрессию и формирование токсичной атмосферы, 50% – безразличие к трудностям у коллектива.

68% опрошенных готовы уйти, если начальник будет проявлять какие-то из этих отрицательных качеств. При этом 28% могут остаться ради карьеры.

Ранее юрист Рината Шайдуллина рассказала, что, если на рабочем месте сотрудник занимается своими делами или просто отсиживается, начальство может сделать ему замечание или выговор, а при повторном нарушении – уволить.

Она напомнила, что соблюдение трудовой дисциплины – это законное требование, указанное в статьях Трудового кодекса об основных правах и обязанностях работника и работодателя.

