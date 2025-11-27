Собянин рассказал о реконструкции здания школы с 90-летней историей

В Тверском районе столицы полностью обновили школу № 1501. Как рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, в здании с почти 90-летней историей на Тихвинской улице сделали реконструкцию в рамках программы "Моя школа".

По его словам, в учебном заведении создали универсальные и специализированные кабинеты, лаборатории и медиатеку. Ремонт самого здания был серьезный. Там укрепили всю его конструкцию.

