Москвичи стали чаще правильно парковать машины. По данным столичного Дептранса, число автомобилей на тротуарах под знаком "Остановка запрещена" сократилось на 34% относительно показателей прошлого года.

Ведомство отметило, что каждый водитель, который соблюдает правила дорожного движения и выбирает правильную парковку, вносит свой вклад в снижение аварийности в городе. Так специалисты напомнили, что нарушителям грозит штраф в размере 4,5 тысяч рублей.

