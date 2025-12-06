Форма поиска по сайту

06 декабря, 07:15

Транспорт

Москвичи стали чаще правильно парковать машины

Москвичи стали чаще правильно парковать машины. По данным столичного Дептранса, число автомобилей на тротуарах под знаком "Остановка запрещена" сократилось на 34% относительно показателей прошлого года.

Ведомство отметило, что каждый водитель, который соблюдает правила дорожного движения и выбирает правильную парковку, вносит свой вклад в снижение аварийности в городе. Так специалисты напомнили, что нарушителям грозит штраф в размере 4,5 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина Брабец

