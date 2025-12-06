Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 09:15

Политика

В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" каталог с "красивыми" госномерами для авто

В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" каталог с "красивыми" госномерами для авто

Путин заявил, что Москва и Нью-Дели могут увеличить товарооборот до 100 млрд долларов

В Нью-Дели завершились переговоры Путина и Моди

ВС РФ выбили большую часть ВСУ из города Родинское

Россия и Индия подписали ряд документов о сотрудничестве

Владимир Путин и Нарендра Моди начали переговоры в Нью-Дели

Новый инструмент для увеличения дохода может появиться у российских инвесторов

Официальные переговоры Путина и Моди пройдут 5 декабря в Индии

В Госдуме готовы при необходимости доработать законы, регулирующие работу маркетплейсов

Владимир Путин прибыл в Индию

В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" открытый каталог с "красивыми" госномерами для автомобилей. По словам авторов инициативы, тогда цена станет доступной, и снизится риск стать жертвой мошенников.

Рассмотреть законопроект о легализации продажи автономеров планируют в феврале. Если документ примут, закон вступит в силу в июле 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикатранспортавтовидеоПолина БрабецЕлена Любимова

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика