В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" каталог с "красивыми" госномерами для авто

В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" открытый каталог с "красивыми" госномерами для автомобилей. По словам авторов инициативы, тогда цена станет доступной, и снизится риск стать жертвой мошенников.

Рассмотреть законопроект о легализации продажи автономеров планируют в феврале. Если документ примут, закон вступит в силу в июле 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.