В Ozon опровергли информацию о списании чаевых для сотрудников без согласия покупателей. Ранее россияне стали жаловаться, что принудительное списание происходит после первого платежа.

В компании пояснили, что при оформлении заказа автоматически отображается сумма чаевых, которую клиент указывал ранее. Это делается исключительно для удобства. Покупатель может в любой момент изменить размер чаевых или выбрать опцию без них.

