02 декабря, 07:30Общество
В Ozon опровергли информацию о списании чаевых для сотрудников без согласия покупателей
В Ozon опровергли информацию о списании чаевых для сотрудников без согласия покупателей. Ранее россияне стали жаловаться, что принудительное списание происходит после первого платежа.
В компании пояснили, что при оформлении заказа автоматически отображается сумма чаевых, которую клиент указывал ранее. Это делается исключительно для удобства. Покупатель может в любой момент изменить размер чаевых или выбрать опцию без них.
